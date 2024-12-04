В начале февраля 2024 года Такер Карлсон взял интервью у Путина и якобы пытался договориться с Зеленским

Такер Карлсон (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Американский пропагандист Такер Карлсон прибыл в Москву вечером 3 декабря. Он анонсировал интервью с министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым, сделав несколько предварительных заявлений, стоя на Красной площади.

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Карлсон утверждает, что администрация действующего президента США Джо Байдена подталкивает Соединенные Штаты к ядерному конфликту с РФ. Это, по его словам, достигло "критической точки" после победы Дональда Трампа.

"Всего несколько недель назад администрация Байдена, американские военные запустили ракеты на территорию России, убив по меньшей мере дюжину российских солдат. Таким образом, мы, о чем большинство американцев не знают, находимся в состоянии горячей войны с Россией", – сказал пропагандист.

Он выразил сожаление по поводу того, что действующие американские власти приостановили все контакты с Москвой.

Карлсон заявил, что "большинство американцев не знают, что происходит в России из-за тотальной пропаганды медиа США, поэтому им приходится узнавать информацию из NBC News и The New York Times".

В итоге Карлсон добавил, что "уже больше года" пытался взять интервью у президента Владимира Зеленского, однако "правительство США блокирует все связи". По его словам, американское посольство в Киеве "решает, с кем можно разговаривать украинским политикам".

СПРАВКА Такер Карлсон – известный ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично Трампа. В 2021 году журнал Time признал его самым влиятельным консерватором в Америке. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Во внешней политике Карлсон занимает изоляционистскую позицию, выступая против участия США в международных конфликтах.



24 апреля 2023 года американский телеканал Fox News уволил Карлсона, одного из своих самых популярных ведущих и автора шоу Tucker Carlson Tonight. Известно, что Карлсон симпатизирует России. Решение об увольнении Карлсона принял лично медиамагнат Руперт Мердок, владелец холдинга News Corp, к которому принадлежит Fox News. Такер Карлсон – известный ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично Трампа. В 2021 году журнал Time признал его самым влиятельным консерватором в Америке. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Во внешней политике Карлсон занимает изоляционистскую позицию, выступая против участия США в международных конфликтах.24 апреля 2023 года американский телеканал Fox News уволил Карлсона, одного из своих самых популярных ведущих и автора шоу Tucker Carlson Tonight. Известно, что Карлсон симпатизирует России. Решение об увольнении Карлсона принял лично медиамагнат Руперт Мердок, владелец холдинга News Corp, к которому принадлежит Fox News.

9 февраля 2024 года Такер Карлсон выпустил интервью с Путиным. После публикации материала пропагандист признал, что диктатор "не умеет объяснять и быть последовательным".

После этого ряд украинских и мировых лидеров подвергли критике Карлсона, а Белый дом заявил, что все, что прозвучало в интервью, не повлияет на мнение американцев, поскольку "правду о войне они знают".

На следующий день министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что Зеленскому следует дать интервью Карлсону и пригласить его, например, в Бучу.