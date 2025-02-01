Пропагандист Карлсон назвал Зеленского "диктатором" и заявил, что восхищается Путиным

Также Карлсон назвал украинского президента "лакеем западных стран", который вместе с другими лидерами "распродает свою страну"

Такер Карлсон (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Американский пропагандист Такер Карлсон в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану назвал Владимира Зеленского диктатором. К такому выводу он пришел из-за того, что прежде всего украинский президент якобы "нелегитимен" из-за отсутствия выборов в Украине.

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"Первая характеристика диктатора – это то, что он не избран. Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию, устранил своих политических противников и запретил языковую группу. Все это признаки диктатуры", – сказал Карлсон.

Он заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина умным и "восхищается" тем, что он сделал для России. Однако он добавил, что не намерен "поклоняться" Путину, поскольку тот является диктатором.

Также Карлсон назвал Зеленского "лакеем западных стран", который вместе с другими лидерами "распродает свою страну", и выразил недовольство украинцами за рубежом.

"Я был в Куршавеле во Франции несколько недель назад <...> И каждый, кто был в магазине Hermes, был украинцем, который использовал мои деньги, чтобы купить сумочки за $100 000", – заявил пропагандист.

СПРАВКА Такер Карлсон – известный ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично Трампа. В 2021 году журнал Time признал его самым влиятельным консерватором в Америке. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Во внешней политике Карлсон занимает изоляционистскую позицию, выступая против участия США в международных конфликтах.



24 апреля 2023 года американский телеканал Fox News уволил Карлсона, одного из своих самых популярных ведущих и автора шоу Tucker Carlson Tonight. Известно, что Карлсон симпатизирует России. Решение об увольнении Карлсона принял лично медиамагнат Руперт Мердок, владелец холдинга News Corp, к которому принадлежит Fox News. Такер Карлсон – известный ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично Трампа. В 2021 году журнал Time признал его самым влиятельным консерватором в Америке. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Во внешней политике Карлсон занимает изоляционистскую позицию, выступая против участия США в международных конфликтах.24 апреля 2023 года американский телеканал Fox News уволил Карлсона, одного из своих самых популярных ведущих и автора шоу Tucker Carlson Tonight. Известно, что Карлсон симпатизирует России. Решение об увольнении Карлсона принял лично медиамагнат Руперт Мердок, владелец холдинга News Corp, к которому принадлежит Fox News.

9 февраля 2024 года Карлсон выпустил интервью с Путиным. После публикации материала пропагандист признал, что диктатор "не умеет объяснять и быть последовательным".

После этого ряд украинских и мировых лидеров подвергли критике Карлсона, а Белый дом заявил, что все, что прозвучало в интервью, не повлияет на мнение американцев, поскольку "правду о войне они знают".

В декабре Карлсон прилетел в Москву брать интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.