Потап дав інтерв'ю Дудю. Розповів про російську мову, виїзд за кордон, ТрО та Зеленського

Олексій Потапенко дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Зокрема він висловив свою думку щодо російської мови в Україні

Потап і Юрій Дудь (Скриншот з YouTube-відео Дудя)

Український репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап) дав інтерв'ю російському інтерв'юеру Юрію Дудю. Зокрема він розповів про те, як йому вдалося виїхати за кордон, що він думає про президента Володимира Зеленського та російську мову.

Дудь висловив думку, що "для багатьох в Україні буде незрозуміло, що поки ракети [російські] продовжують летіти, Потап дає інтерв'ю журналісту з країни-агресора".

"Нумо чесно поговоримо. Українські політики та артисти у побуті часто не соромляться говорити російською. Коли це доходить до інтерв'ю або сцени, вони стають противниками цієї мови. Я вільно володію українською мовою, не пропагандую російську, але коли потрібно донести проукраїнську позицію українською, я це роблю", – відповів Потапенко.

За його словами, навіть українські президент та міністр закордонних справ це роблять.

Дудь заявив, що "в Україні дехто вважав, що ти [Потап] завчасно виїхав з України перед повномасштабною війною. Ти спеціально, щоб не опинитися зачиненим в Україні, завчасно виїхав за кордон".

На це продюсер заявив, що "не розуміє, про що мова", адже, за його словами, він "постійно в'їжджає в Україну та виїжджає з неї".

"У мене є легальний спосіб це робити. Всі мої рухи за кордоном, всі гроші, які я заробив за кордоном, спрямовуються на допомогу армії", – сказав він.

Потап пояснив, що існують різні системи, способи та програми, передбачені різними інстанціями, які дозволяють отримати офіційний дозвіл на виїзд. Він зазначив, що цей процес непростий і включає проходження бюрократичних процедур. Також артист додав, що за цей час виїжджав з різних причин через різні інстанції.

Відповідаючи на запитання, чи справедливо йому мати дозвіл на виїзд за кордон, коли більшість українських чоловіків не можуть цього зробити, Потап знову заявив про допомогу армії.

"Допомагаю армії, допомагаю волонтерам, допомагаю медичним організаціям. Допомагаю та роблю це", – сказав він.

Потап також розповів про свою участь у теробороні на початку повномасштабної війни. Він стверджує, ще в перші дні російського вторгнення, перебуваючи за кордоном, попросив батька "зарезервувати" йому місце.

Відповідаючи на запитання, що він робив у ТрО, Потап сказав, що патрулював вулиці Києва та зустрічався з друзями.

"Ми їхали, забирали бронежилети, машини. Не було якогось чіткого графіка", – розповів він.

Також артист сказав, що не має ніяких запитань до Зеленського. Відповідаючи на уточнювальне запитання "Чому?", Потап сказав: "Складна ситуація".