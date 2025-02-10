Потап: Писать песни на русском я перестал, а говорить на нем – нет

Потап (Фото: Instagram артиста)

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) в интервью российскому интервьюеру Юрию Дудю заявил, что завершил писать песни на русском языке. Впрочем, говорить по нему в быту продолжает.

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"Я не пишу на русском языке. Я могу дать тебе интервью [на русском], я могу ответить твоей аудитории, показав проукраинскую позицию – Слава Украине – но я не пишу на русском", – сказал Потап.

Отвечая на уточняющий вопрос, прекратил ли он общаться на языке агрессора в быту, артист сказал: "Не прекратил".

Он добавил, что знает украинский, русский, английский и испанский языки, и пытается "отвечать на вопрос на том языке, на который он был поставлен".