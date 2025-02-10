Потап: Писати пісні російською я перестав, а говорити нею – ні
Український репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап) в інтерв'ю російському інтерв'юеру Юрію Дудю заявив, що завершив писати пісні російською мовою. Втім, говорити нею у побуті продовжує.
"Я не пишу російською мовою. Я можу дати тобі інтерв'ю [російською], я можу відповісти твоїй авдиторії, показавши проукраїнську позицію – Слава Україні – але я не пишу російською", – сказав Потап.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи припинив він спілкуватися мовою агресора у побуті, артист сказав: "Не припинив".
Він додав, що знає українську, російську, англійську та іспанську мови, і намагається "відповідати на запитання тією мовою, якою його було поставлено".
- У цьому ж інтерв'ю Потап висловив думку про президента Зеленського, розповів про свою участь у територіальній обороні на початку повномасштабного вторгнення та аргументував свій виїзд за кордон.