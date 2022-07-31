Потери РФ близятся к 41 000 человек, больше всего – на Донецком направлении – Генштаб
31.07.2022, 09:44
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)
ВСУ ликвидировали за минувшие сутки еще 160 российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения погибли 40 830 оккупантов. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери россиян составляют:
личного состава – 40 830 (+160),
танков – 1763 (+4),
боевых бронированных машин – 4004 (+9),
РСЗО – 259 (+1),
артиллерийских систем – 916 (+10),
средств ПВО – 117,
самолетов – 223 (+1),
вертолетов – 190,
БПЛА – 735 (+2),
крылатых ракет – 174,
кораблей и катеров – 15,
автомобильной техники и автоцистерн – 2903 (+13),
специальной техники – 80 (+2).
Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.
- Согласно утренней сводке Генштаба, ВСУ отбили российские штурмы на Донбассе, в частности под Славянском, Бахмутом и Авдеевкой. Армия России неудачно применила диверсионно-разведывательную группу на Харьковском направлении и усиливает войска на юге.
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