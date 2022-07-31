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Потери РФ близятся к 41 000 человек, больше всего – на Донецком направлении – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 09:44
Потери РФ близятся к 41 000 человек, больше всего – на Донецком направлении – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

ВСУ ликвидировали за минувшие сутки еще 160 российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения погибли 40 830 оккупантов. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери россиян составляют: 

личного состава – 40 830 (+160),

танков – 1763 (+4),

боевых бронированных машин – 4004 (+9),

РСЗО – 259 (+1),

артиллерийских систем – 916 (+10),

средств ПВО – 117,

самолетов – 223 (+1),

вертолетов – 190,

БПЛА – 735 (+2),

крылатых ракет – 174,

кораблей и катеров – 15, 

автомобильной техники и автоцистерн – 2903 (+13),

специальной техники – 80 (+2).

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.

  • Согласно утренней сводке Генштаба, ВСУ отбили российские штурмы на Донбассе, в частности под Славянском, Бахмутом и Авдеевкой. Армия России неудачно применила диверсионно-разведывательную группу на Харьковском направлении и усиливает войска на юге.
Сергей Бережной
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Генштаб ВСУ потери
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