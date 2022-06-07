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Потери РФ в Украине: минус 110 оккупантов за сутки, больше всего – возле Славянска

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 10:50
Потери РФ в Украине: минус 110 оккупантов за сутки, больше всего – возле Славянска - Фото
Фото: EPA

Силы обороны Украины в понедельник уничтожили около 110 российских военных. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 31 360 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери армия России понесла на Славянском направлении, где Россия ведет наступательные действия.

С 24 февраля по 6 июня агрессор потерял на войне в Украине:

личного состава – около 31 360 (+110) человек,
танков ‒ 1390 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,
артиллерийских систем – 694 (+4) ед,
РСЗО – 207 (+0) ед,
средств ПВО – 96 (+0) ед,
самолетов – 212 (+1) ед,
вертолетов – 177 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
крылатых ракет – 125 (+0),
кораблей /катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед,
специальной техники – 53 (+0).

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Андрей Водяный
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