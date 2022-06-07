Потери РФ в Украине: минус 110 оккупантов за сутки, больше всего – возле Славянска

Силы обороны Украины в понедельник уничтожили около 110 российских военных. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 31 360 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера наибольшие потери армия России понесла на Славянском направлении, где Россия ведет наступательные действия.

С 24 февраля по 6 июня агрессор потерял на войне в Украине:

личного состава – около 31 360 (+110) человек,

танков ‒ 1390 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,

артиллерийских систем – 694 (+4) ед,

РСЗО – 207 (+0) ед,

средств ПВО – 96 (+0) ед,

самолетов – 212 (+1) ед,

вертолетов – 177 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед,

специальной техники – 53 (+0).

Читайте также: Разведка Британии о Донбассе: ВСУ отбили часть Северодонецка, РФ затормозила под Попасной

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.