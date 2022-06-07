Разведка Британии о Донбассе: ВСУ отбили часть Северодонецка, РФ затормозила под Попасной

Украинские военные отбили часть Северодонецка, а армия России застопорилась под Попасной и готовится наступать от Изюма, говорится в отчете британской разведки о боях на Донбассе.

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Отмечается, что силам обороны Украины удалось отбить часть Северодонецка на выходных, однако войска России, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города. По мнению разведчиков, армия РФ, вероятно, продолжает планировать отрезать Северодонецк с севера и с юга.

Британцы также отметили, что несмотря на майские успехи на Попаснянском направлении, продвижение армии РФ в этом районе застопорилось на прошлой неделе.

Кроме того, разведчики обратили внимание на сообщения о тяжелых обстрелах в районе Изюма. По их мнению, это указывает на подготовку РФ к возобновлению наступления с севера.

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В британской разведке считают, что России нужно добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы развить тактический успех в оперативный и приблизиться к политической цели по полному контролю над Донецкой областью.

5 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ оттеснили россиян в Северодонецке и контролируют полгорода. 6 июня он сказал, что ситуация для украинцев ухудшилась.

Сегодня утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили наступление в направлении Бахмута, а бой за Северодонецк продолжается.

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Марк Сировой

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