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ВСУ отбили наступление в направлении Бахмута. Бой за Северодонецк продолжается – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 07:33
ВСУ отбили наступление в направлении Бахмута. Бой за Северодонецк продолжается – Генштаб - Фото
Фото: EPA

Россия наступает на Славянск со стороны Изюма, бой за Северодонецк продолжается, а на Бахмутском направлении силам обороны удалось остановить продвижение россиян. Об этом говорится в утренней сводке с фронта Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Славянское направление. Россия сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на город Славянск. Вчера российские войска пытались продвинуться к населенным пунктам Довгенькое и Долина (около 20 км на север от Славянска).

Лиманское направление. Активных боевых действий не было, но Россия нанесла ракетный удар по Николаевке в 4 км к востоку от Славянска.

Бахмутское направление. Украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях сел Нагорное и Берестово (трасса Бахмут – Лисичанск), а также Криничное и Роты (северная окраина Светлодарска).

На других направлениях на Донбассе активных боевых действий не было, но они возобновились на юге.

Южнобугское направление. В результате двух авиаударов в Херсонской и Николаевской областях было уничтожено более 20 россиян и до 10 единиц военной техники. Российские войска попытались наступать в направлении Лозово – Белая Криница (северо-запад Херсонской области) при поддержке артиллерии и авиации, но без успеха.

Читайте также: Арестович заявил, что Россия может начать осаду Славянска в течение недели

Андрей Водяный
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Донецкая область война луганская область северодонецк славянск генштаб
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