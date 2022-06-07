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ВСУ два раза ударила вертолетами по оккупантам у Херсона и два – авиацией под Николаевом

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 01:08
ВСУ два раза ударила вертолетами по оккупантам у Херсона и два – авиацией под Николаевом - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины на южном направлении нанесли по российским оккупантам вертолетные и авиационные удары. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, украинская армия дважды ударила вертолетами по скоплению сил и позициям врага в Херсонской области.

Кроме того два авиационных удара были нанесены парами самолетов Воздушных сил ВСУ по складам вражеских боеприпасов в Николаевской области.

Как сообщается, ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ уничтожили 26 россиян и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще шесть единиц бронированной техники, два автомобиля и гаубица.

Читайте также: На Запорожском направлении оккупанты усилили свою группировку до БТГ – Генштаб

Наталия Медведева
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потери врага
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