Потери РФ: ВСУ уничтожили 550 оккупантов, 16 единиц техники, три артсистемы и три РСЗО

Российская армия потеряла в Украине около 550 военных, 16 единиц техники, три артиллерийских системы, три РСЗО и три БПЛА за сутки 27 февраля. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие потери противника во время полномасштабного вторжения составили:

– личного состава – около 149 240 (+550) человек ликвидировано,

– танков – 3388 (+3),

– боевых бронированных машин – 6630 (+9),

– артиллерийских систем – 2383 (+3),

– РСЗО – 478 (+3),

– средств ПВО – 247 (0),

– самолетов – 300 (0),

– вертолетов – 288 (0),

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3),

– крылатых ракет – 873 (0),

– кораблей/катеров – 18 (0),

– автомобильной техники и автоцистерн – 5252 (+4),

– спецтехники – 230 (0).

27 февраля воины Сил обороны отбили более 60 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Наталія Медведєва

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