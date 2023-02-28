Потери РФ: ВСУ уничтожили 550 оккупантов, 16 единиц техники, три артсистемы и три РСЗО
Российская армия потеряла в Украине около 550 военных, 16 единиц техники, три артиллерийских системы, три РСЗО и три БПЛА за сутки 27 февраля. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие потери противника во время полномасштабного вторжения составили:
– личного состава – около 149 240 (+550) человек ликвидировано,
– танков – 3388 (+3),
– боевых бронированных машин – 6630 (+9),
– артиллерийских систем – 2383 (+3),
– РСЗО – 478 (+3),
– средств ПВО – 247 (0),
– самолетов – 300 (0),
– вертолетов – 288 (0),
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3),
– крылатых ракет – 873 (0),
– кораблей/катеров – 18 (0),
– автомобильной техники и автоцистерн – 5252 (+4),
– спецтехники – 230 (0).
- 27 февраля воины Сил обороны отбили более 60 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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