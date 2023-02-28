72 отдельная механизированная бригада им. Черных запорожцев показала на видео, как ее бойцы сбивают танки оккупантов под Угледаром.

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На снятом с дрона видео взрывается один российский танк. Также видно еще один танк, который быстро движется по полю в направлении первого.

Поравнявшись с подбитым первым танком, второй тоже взрывается.

25 февраля бригада им. Черных запорожцев показала на видео "кладбище танков", которое ее бойцы устроили оккупантам под Угледаром.

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Наталія Медведєва

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