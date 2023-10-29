Потери России на фронте уменьшились: за сутки – 660 военных и три десятка единиц техники

Армия России в течение 28 октября лишилась 660 военных, в то время как количество уничтоженной техники сократилось по сравнению с предыдущими днями. С начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 299 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты утратили:

→ личного состава – около 299 080 (+660) человек ликвидировано;

→ танков – 5175 (+8);

→ боевых бронированных машин – 9758 (+9);

→ артиллерийских систем – 7188 (+8);

→ РСЗО – 834 (+0);

→ средств ПВО – 558 (+0);

→ самолетов – 320(0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (0);

→ крылатых ракет – 1544 (+3);

→ кораблей/катеров – 20 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 9532 (+8);

→ спецтехники – 1012 (+1).

По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

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