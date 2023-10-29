Втрати Росії на фронті зменшилися: за добу – 660 військових і три десятки одиниць техніки

Армія Росії протягом 28 жовтня втратила 660 військових, тоді як кількість знищеної техніки скоротилась у порівнянні з попередніми днями. З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 299 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 299 080 (+660) осіб ліквідовано;

→ танків – 5175 (+8);

→ бойових броньованих машин – 9758 (+9);

→ артилерійських систем – 7188 (+8);

→ РСЗВ – 834 (+0);

→ засобів ППО – 558 (+0);

→ літаків – 320 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (0);

→ крилатих ракет – 1544 (+3);

→ кораблів/катерів – 20 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8);

→ спецтехніки – 1012 (+1).

За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

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