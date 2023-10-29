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Втрати Росії на фронті зменшилися: за добу – 660 військових і три десятки одиниць техніки

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 08:20
Втрати Росії на фронті зменшилися: за добу – 660 військових і три десятки одиниць техніки - Фото
Фото: Офіс президента

Армія Росії протягом 28 жовтня втратила 660 військових, тоді як кількість знищеної техніки скоротилась у порівнянні з попередніми днями. З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 299 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 299 080 (+660) осіб ліквідовано;
→ танків – 5175 (+8);
→ бойових броньованих машин – 9758 (+9);
→ артилерійських систем – 7188 (+8);
→ РСЗВ – 834 (+0);
→ засобів ППО – 558 (+0);
→ літаків – 320 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (0);
→ крилатих ракет – 1544 (+3);
→ кораблів/катерів – 20 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8);
→ спецтехніки – 1012 (+1).

Втрати Росії на фронті зменшилися: за добу – 660 військових і три десятки одиниць техніки
Андрій Водяний
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війнавтратиГенштаб

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