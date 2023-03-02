Потери России: С начала войны Силы обороны уничтожили более 150 000 оккупантов

Вооруженные Силы Украины уничтожили 715 российских оккупантов за минувшие сутки, количество ликвидированных россиян с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину превысило 150 000. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что российские оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь окружить город, за сутки на Донбассе Силы обороны отбили более 170 атак.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 150 605 человек (+715);

— танков — 3397 (+2);

— боевых бронированных машин — 6658 (+20);

— артиллерийских систем — 2398 (+5);

— РСЗО — 480 (+1);

— средств ПВО — 247;

— самолетов — 300;

— вертолетов — 288;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2058 (+3);

— крылатых ракет — 873;

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5264 (+7);

— специальной техники — 230.

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Наталія Медведєва

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