Потери России. Танки – самый большой показатель за неделю, бронированные машины – за две
Армия России в течение 22 сентября потеряла 510 военных, 11 танков (наибольшая суточная потеря за неделю), 21 бронированную машину (наибольшая суточная потеря за две недели). С начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 275 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 275 460 (+510) человек ликвидировано;
→ танков – 4655 (+11);
→ боевых бронированных машин – 8912 (+21);
→ артиллерийских систем – 6210 (+33);
→ РСЗО – 789 (+4);
→ средств ПВО – 530 (+2);
→ самолетов – 315(0);
→ вертолетов – 316 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8);
→ крылатых ракет – 1518 (+1);
→ кораблей/катеров – 20 (0);
→ подводных лодок – 1(0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 8716 (+26);
→ спецтехники – 912(0).
- Начальник украинской разведки Кирилл Буданов считает, что россияне уже бросили последние резервы, чтобы сдержать украинское наступление.
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