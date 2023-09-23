Потери России. Танки – самый большой показатель за неделю, бронированные машины – за две

Армия России в течение 22 сентября потеряла 510 военных, 11 танков (наибольшая суточная потеря за неделю), 21 бронированную машину (наибольшая суточная потеря за две недели). С начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 275 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 275 460 (+510) человек ликвидировано;

→ танков – 4655 (+11);

→ боевых бронированных машин – 8912 (+21);

→ артиллерийских систем – 6210 (+33);

→ РСЗО – 789 (+4);

→ средств ПВО – 530 (+2);

→ самолетов – 315(0);

→ вертолетов – 316 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8);

→ крылатых ракет – 1518 (+1);

→ кораблей/катеров – 20 (0);

→ подводных лодок – 1(0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 8716 (+26);

→ спецтехники – 912(0).

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов считает, что россияне уже бросили последние резервы, чтобы сдержать украинское наступление.

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