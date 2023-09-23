Втрати Росії. Танки – найбільший показник за тиждень, броньовані машини – за два
Армія Росії протягом 22 вересня втратила 510 військових, 11 танків (найбільша добова втрата за тиждень), 21 броньовану машину (найбільша добова втрата за два тижні). З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 275 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 275 460 (+510) осіб ліквідовано;
→ танків – 4655 (+11);
→ бойових броньованих машин – 8912 (+21);
→ артилерійських систем – 6210 (+33);
→ РСЗВ – 789 (+4);
→ засобів ППО – 530 (+2);
→ літаків – 315 (0);
→ гелікоптерів – 316 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8);
→ крилатих ракет – 1518 (+1);
→ кораблів/катерів – 20 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26);
→ спецтехніки – 912 (0).
- Начальник української розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни вже кинули останні резерви, щоб стримати український наступ.
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