Втрати Росії. Танки – найбільший показник за тиждень, броньовані машини – за два

Армія Росії протягом 22 вересня втратила 510 військових, 11 танків (найбільша добова втрата за тиждень), 21 броньовану машину (найбільша добова втрата за два тижні). З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 275 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 275 460 (+510) осіб ліквідовано;

→ танків – 4655 (+11);

→ бойових броньованих машин – 8912 (+21);

→ артилерійських систем – 6210 (+33);

→ РСЗВ – 789 (+4);

→ засобів ППО – 530 (+2);

→ літаків – 315 (0);

→ гелікоптерів – 316 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8);

→ крилатих ракет – 1518 (+1);

→ кораблів/катерів – 20 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26);

→ спецтехніки – 912 (0).

Начальник української розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни вже кинули останні резерви, щоб стримати український наступ.

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