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Потери России: ВСУ ликвидировали 590 оккупантов, сожгли 14 артсистем и два средства ПВО

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 07:55
Потери России: ВСУ ликвидировали 590 оккупантов, сожгли 14 артсистем и два средства ПВО - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 590 российских оккупантов, сожгли 14 артиллерийских систем и два средства ПВО. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 июля 2023 года ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 237 180 (+590) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 4102 (+5);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8019 (+11);

‒ артиллерийских систем ‒ 4463 (+14);

‒ РСЗО ‒ 680;

‒ средств ПВО ‒ 425 (+2) ;

‒ самолетов ‒ 315;

‒ вертолетов ‒ 310 ;

‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3807 (+24) ;

‒ крылатых ракет ‒ 1273;

‒ кораблей/катеров ‒ 18;

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7036 (+17) ;

‒ специальной техники ‒ 664 (+102).

Потери России: ВСУ ликвидировали 590 оккупантов, сожгли 14 артсистем и два средства ПВО
Наталья Медведева
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войнапотеригенштаб
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