Потери России: ВСУ ликвидировали 590 оккупантов, сожгли 14 артсистем и два средства ПВО
15.07.2023, 07:55
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 590 российских оккупантов, сожгли 14 артиллерийских систем и два средства ПВО. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 июля 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 237 180 (+590) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4102 (+5);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8019 (+11);
‒ артиллерийских систем ‒ 4463 (+14);
‒ РСЗО ‒ 680;
‒ средств ПВО ‒ 425 (+2) ;
‒ самолетов ‒ 315;
‒ вертолетов ‒ 310 ;
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3807 (+24) ;
‒ крылатых ракет ‒ 1273;
‒ кораблей/катеров ‒ 18;
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7036 (+17) ;
‒ специальной техники ‒ 664 (+102).
- Силы обороны за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск.
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