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Втрати Росії: ЗСУ ліквідували 590 окупантів, спалили 14 артсистем та два засоби ППО

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 07:55
Втрати Росії: ЗСУ ліквідували 590 окупантів, спалили 14 артсистем та два засоби ППО - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони ліквідували 590 російських окупантів, спалили 14 артилерійських систем і два засоби ППО. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 14 липня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4102 (+5);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11);

‒ артилерійських систем ‒ 4463 (+14);

‒ РСЗВ ‒ 680;

‒ засобів ППО ‒ 425 (+2);

‒ літаків ‒ 315;

‒ вертольотів ‒ 310;

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3807 (+24);

‒ крилатих ракет ‒ 1273;

‒ кораблів/катерів ‒ 18;

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7036 (+17);

‒ спеціальної техніки ‒ 664 (+102).

Втрати Росії: ЗСУ ліквідували 590 окупантів, спалили 14 артсистем та два засоби ППО
Наталія Медведєва
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