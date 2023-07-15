Втрати Росії: ЗСУ ліквідували 590 окупантів, спалили 14 артсистем та два засоби ППО
15.07.2023, 07:55
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби Сили оборони ліквідували 590 російських окупантів, спалили 14 артилерійських систем і два засоби ППО. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 14 липня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4102 (+5);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11);
‒ артилерійських систем ‒ 4463 (+14);
‒ РСЗВ ‒ 680;
‒ засобів ППО ‒ 425 (+2);
‒ літаків ‒ 315;
‒ вертольотів ‒ 310;
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3807 (+24);
‒ крилатих ракет ‒ 1273;
‒ кораблів/катерів ‒ 18;
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7036 (+17);
‒ спеціальної техніки ‒ 664 (+102).
- Сили оборони за минулу добу відбили атаки російських окупантів у районі Бахмута, продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ.
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