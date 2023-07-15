Генштаб: Сили оборони відбили атаки під Бахмутом, наступають на Мелітополь, Бердянськ – карта

Сили оборони за минулу добу відбили атаки російських окупантів у районі Бахмута, продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 15 липня.

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Як зазначається, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби сталося 32 бойові зіткнення.

На Куп'янському напрямку українські війська стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії на захід від Діброви Луганської області та на схід від Новосадового Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів невдалі наступальні дії в районі Первомайського.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу противника.

Ракетні війська та артилерія уразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Розвідки Естонії повідомила, що в Бахмуті ЗСУ скували елітні десантні частини РФ, резерви окупантів закінчуються.

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