Україна б'є по Росії, але не західною зброєю – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post визнав, що Україна завдає ударів по території Росії, проте не робить це зброєю, яку надають Силам оборони західні союзники.

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Журналісти цитують Залужного та пишуть, що Україна використовує зброю власного виробництва для ударів по РФ, "які Київ ніколи не визнає".

Головнокомандувач заявив, що йому не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ.

"Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як убити цього ворога. Вбивати на його території можна і потрібно під час війни. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати своєю. Але тільки стільки, скільки потрібно", – заявив він.

Залужний та президент Зеленський неодноразово повідомляли, що контрнаступ розвивається за планом, ініціатива в руках України.

ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бердянськ та Мелітополь, за минулий тиждень було звільнено 10 кв. км на півдні.

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