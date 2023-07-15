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Україна б'є по Росії, але не західною зброєю – Залужний

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 00:23
Україна б'є по Росії, але не західною зброєю – Залужний - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post визнав, що Україна завдає ударів по території Росії, проте не робить це зброєю, яку надають Силам оборони західні союзники.

Журналісти цитують Залужного та пишуть, що Україна використовує зброю власного виробництва для ударів по РФ, "які Київ ніколи не визнає".

Головнокомандувач заявив, що йому не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ.

"Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як убити цього ворога. Вбивати на його території можна і потрібно під час війни. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати своєю. Але тільки стільки, скільки потрібно", – заявив він.

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Мілана Головань
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війнаВалерій Залужнийзброя
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