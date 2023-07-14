У 2019 році Залужного затримав Інтерпол, Кремль вніс його до списків "воєнних злочинців"

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів в інтерв'ю The Washington Post, що у 2019 році, коли він приїжджав до Брюсселя на саміт НАТО, його затримав Інтерпол – Росія заочно оголосила його "воєнним злочинцем".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами головнокомандувача, як тільки він зійшов з літака, його оточили правоохоронці. Вони наставили на нього зброю, наказали лягти на землю обличчям вниз і одягли наручники.

Залужний розповів, що "йому вистачило кількох хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг забезпечити його звільнення".

Журналісти, переказуючи слова Залужного, написали, що російська влада внесла його ім'я до списку розшуку Інтерполу без його відома. WP додає, що це – "регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів".

Читайте також: Можна і потрібно вбивати ворога на його території – Залужний

"У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право", – сказав він, згадуючи цей епізод.

Головком додав, що був злий на себе, оскільки не знав своїх законних прав у цій ситуації.

Цей епізод змусив Залужного здобути ступінь магістра з міжнародних відносин (в Острозькій академії. – Ред.) у 2020 році, додали журналісти.

"Він застосовує його на своїй нинішній роботі, яка вимагає від нього не лише бути військовим стратегом, а й регулярно стикатися з геополітичними міркуваннями, такими як страх союзників перетнути російські "червоні лінії", надаючи зброю, таке як ракети більшої дальності або сучасні винищувачі", – йдеться у матеріалі.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

Читайте також: "Мені наплювати". Залужний обіцяє відвоювати Крим, попри хвилювання деяких союзників

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.