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У 2019 році Залужного затримав Інтерпол, Кремль вніс його до списків "воєнних злочинців"

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 21:44
У 2019 році Залужного затримав Інтерпол, Кремль вніс його до списків
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів в інтерв'ю The Washington Post, що у 2019 році, коли він приїжджав до Брюсселя на саміт НАТО, його затримав Інтерпол – Росія заочно оголосила його "воєнним злочинцем".

За словами головнокомандувача, як тільки він зійшов з літака, його оточили правоохоронці. Вони наставили на нього зброю, наказали лягти на землю обличчям вниз і одягли наручники.

Залужний розповів, що "йому вистачило кількох хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг забезпечити його звільнення".

Журналісти, переказуючи слова Залужного, написали, що російська влада внесла його ім'я до списку розшуку Інтерполу без його відома. WP додає, що це – "регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів".

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"У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право", – сказав він, згадуючи цей епізод.

Головком додав, що був злий на себе, оскільки не знав своїх законних прав у цій ситуації.

Цей епізод змусив Залужного здобути ступінь магістра з міжнародних відносин (в Острозькій академії. – Ред.) у 2020 році, додали журналісти.

"Він застосовує його на своїй нинішній роботі, яка вимагає від нього не лише бути військовим стратегом, а й регулярно стикатися з геополітичними міркуваннями, такими як страх союзників перетнути російські "червоні лінії", надаючи зброю, таке як ракети більшої дальності або сучасні винищувачі", – йдеться у матеріалі.

  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

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Мілана Головань
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війнаВалерій Залужнийінтерпол
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