Залужний: Можна і потрібно вбивати ворога на його території. Рівно стільки, скільки потрібно

Українці самі мають вирішувати, де та чим бити по агресору. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post.

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Головнокомандувач сказав, що він змушений використовувати лише зброю українського виробництва для ударів по території РФ через те, що союзники через побоювання "ескалації війни з Росією" поставили умову не застосовувати передані ними ракети більшої дальності та іншу техніку по Росії.

"Це наша проблема, і нам вирішувати, як убити ворога. На війні ворога можна і потрібно вбивати на його території. І якщо наші партнери бояться, що для цього буде використана їхня зброя, ми вбиватимемо своєю. Але рівно стільки, скільки необхідно" – сказав головнокомандувач.

Залужний підкреслив, що не розуміє, чому "рятуючи свій народ" він повинен "питати у когось дозволу, що йому можна робити на ворожій території".

"Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, все одно", – сказав Залужний.

У цьому ж інтерв'ю Залужний заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри переживання деяких західних союзників щодо можливої реакції Кремля.

30 червня Залужний заявив, що наступ, – це "не шоу", і що кожен відвойований метр землі дається кров'ю.

8 липня Залужному виповнилося 50 років.

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