Залужному виповнилося 50 років — його привітав начальник Генштабу ЗСУ: Попереду важка дорога

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала привітав із 50-річчям головнокомандувача Валерія Залужного. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Генштабу.

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За його словами, їх із Залужним пов'язують довгі роки спільної служби та дружби.

"Разом ми переживали щасливі та важкі часи. Відчували біль втрат і радість перемог. Приймали складні рішення. Попереду ще довгий і важкий шлях, який маємо подолати разом", — заявив Шаптала.

Воєначальник наголосив, що найбільшою честю та нагородою для Залужного буде перемога над Росією.

"Доля полководця — виправдати очікування війська і суспільства. Упевнений, ви зможете, а ми допоможемо. Вас підтримує Генеральний штаб ЗСУ — злагоджена команда однодумців, вас підтримують командувачі та командири", — резюмував генерал.

Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним нібито "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важко поранений".

Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.

25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

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