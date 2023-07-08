Залужному виповнилося 50 років — його привітав начальник Генштабу ЗСУ: Попереду важка дорога
Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала привітав із 50-річчям головнокомандувача Валерія Залужного. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Генштабу.
За його словами, їх із Залужним пов'язують довгі роки спільної служби та дружби.
"Разом ми переживали щасливі та важкі часи. Відчували біль втрат і радість перемог. Приймали складні рішення. Попереду ще довгий і важкий шлях, який маємо подолати разом", — заявив Шаптала.
Воєначальник наголосив, що найбільшою честю та нагородою для Залужного буде перемога над Росією.
"Доля полководця — виправдати очікування війська і суспільства. Упевнений, ви зможете, а ми допоможемо. Вас підтримує Генеральний штаб ЗСУ — злагоджена команда однодумців, вас підтримують командувачі та командири", — резюмував генерал.
Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним нібито "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важко поранений".
- Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.
- 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.
- Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.
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