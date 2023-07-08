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Залужному исполнилось 50 лет — его поздравил начальник Генштаба: Впереди тяжелая дорога

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08.07.2023, 09:46
Залужному исполнилось 50 лет — его поздравил начальник Генштаба: Впереди тяжелая дорога - Фото
Валерий Залужный и Сергей Шаптала (Фото: ВСУ)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала поздравил с 50-летием главнокомандующего Валерия Залужного. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Генштаба.

По его словам, их с Залужным связывают долгие годы общей службы и дружбы. 

"Вместе мы переживали счастливые и трудные времена. Ощущали боль утрат и радость побед. Принимали сложные решения. Впереди еще длинная и тяжелая дорога, которую должны преодолеть вместе", — заявил Шаптала. 

Военачальник подчеркнул, что наибольшей честью и наградой для Залужного будет победа над Россией. 

"Судьба полководца — оправдать ожидания войска и общества. Уверен, вы сможете, а мы поможем. Вас поддерживает Генеральный штаб ВСУ — слаженная команда единомышленников, вас поддерживают командующие и командиры", — резюмировал генерал.

Россия в течение мая разгоняла фейки, что с Залужным якобы "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжело ранен".

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Дмитрий Гриниченко
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войнаВалерий ЗалужныйгенштабСергей Шаптала
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