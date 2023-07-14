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Залужный: Можно и нужно убивать врага на его территории. Ровно столько, сколько необходимо

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 21:20
Залужный: Можно и нужно убивать врага на его территории. Ровно столько, сколько необходимо - Фото
Валерий Залужный (фото – Facebook Главнокомандующий ВСУ)

Украинцы сами должны решать, где и чем бить по агрессору. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью Washington Post

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Главнокомандующий сказал, что он вынужден использовать только оружие украинского производства для ударов по территории РФ из-за того, что союзники из-за опасения "эскалации войны с Россией" поставили условие не применять переданные ими ракеты большей дальности и другую технику по России.

"Это наша проблема, и нам решать, как убить врага. На войне врага можно и нужно убивать на его территории. И если наши партнеры боятся, что для этого будет использовано их оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо", – сказал главнокомандующий.

Залужный подчеркнул, что не понимает, почему "спасая свой народ" он должен "спрашивать у кого-то разрешения, что ему можно делать на вражеской территории". 

"Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно", – сказал Залужный.

В этом же интервью Залужный заявил, что вернет временно оккупированный Крым, несмотря на переживания некоторых западных союзников по поводу вероятной реакции Кремля.

Сергей Бережной
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войнаинтервьюВалерий Залужный
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