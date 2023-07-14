Залужный: Можно и нужно убивать врага на его территории. Ровно столько, сколько необходимо

Украинцы сами должны решать, где и чем бить по агрессору. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью Washington Post.

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Главнокомандующий сказал, что он вынужден использовать только оружие украинского производства для ударов по территории РФ из-за того, что союзники из-за опасения "эскалации войны с Россией" поставили условие не применять переданные ими ракеты большей дальности и другую технику по России.

"Это наша проблема, и нам решать, как убить врага. На войне врага можно и нужно убивать на его территории. И если наши партнеры боятся, что для этого будет использовано их оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо", – сказал главнокомандующий.

Залужный подчеркнул, что не понимает, почему "спасая свой народ" он должен "спрашивать у кого-то разрешения, что ему можно делать на вражеской территории".

"Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно", – сказал Залужный.

В этом же интервью Залужный заявил, что вернет временно оккупированный Крым, несмотря на переживания некоторых западных союзников по поводу вероятной реакции Кремля.

30 июня Залужный заявил, что наступление, – это "не шоу", и что каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

8 июля Залужному исполнилось 50 лет.

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