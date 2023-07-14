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В 2019 году Залужного задержал Интерпол, Кремль внес его в список "военных преступников"

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 21:44
В 2019 году Залужного задержал Интерпол, Кремль внес его в список
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал в интервью The Washington Post, что в 2019 году, когда он приезжал в Брюссель на саммит НАТО, его задержал Интерпол – Россия заочно объявила его "военным преступником".

По словам главнокомандующего, как только он сошел с самолета, его окружили правоохранители. Они наставили на него оружие, приказали лечь на землю лицом вниз и надели наручники.

Залужный рассказал, что "ему хватило нескольких минут роуминга на телефоне, чтобы созвониться с послом Украины в НАТО, который в итоге помог обеспечить его освобождение".

Журналисты, пересказывая слова Залужного, написали, что российские власти внесли его имя в список розыска Интерпола без его ведома. WP добавляет, что это "регулярная практика, которая привела к кратковременному заключению других украинских командиров".

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"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им и останусь. И я решил, что должен учить международные отношения и международное право", – сказал он, вспоминая этот эпизод.

Главком добавил, что был зол на себя, поскольку не знал своих законных прав в этой ситуации.

Этот эпизод заставил Залужного получить степень магистра по международным отношениям (в Острожской академии. – Ред.) в 2020 году, добавили журналисты.

"Он применяет его на своей нынешней работе, требующей от него не только быть военным стратегом, но и регулярно сталкиваться с геополитическими соображениями, такими как страх союзников пересечь российские "красные линии", предоставляя оружие, такое как ракеты большей дальности или современные истребители", – говорится в материале.

  • 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

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Милана Головань
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войнаинтерполВалерий Залужный
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