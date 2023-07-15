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Украина бьет по России, но не западным оружием – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 00:23
Украина бьет по России, но не западным оружием – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post признал, что Украина наносит удары по территории России, однако не делает это оружием, которое предоставляют Силам обороны западные союзники.

Журналисты цитируют Залужного и пишут, что Украина использует оружие собственного производства для ударов по РФ, "которые Киев никогда не признает".

Главнокомандующий заявил, что ему не нужно чье-то разрешение, чтобы делать что-то на вражеской территории для того, чтобы спасти свой народ.

"Это наша проблема, и именно нам решать, как убить этого врага. Убивать на его территории можно и нужно во время войны. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько нужно", – заявил он. 

Читайте также: В 2019 году Залужного задержал Интерпол, Кремль внес его в список "военных преступников"

Милана Головань
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войнаВалерий Залужныйоружие
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