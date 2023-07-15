Украина бьет по России, но не западным оружием – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post признал, что Украина наносит удары по территории России, однако не делает это оружием, которое предоставляют Силам обороны западные союзники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты цитируют Залужного и пишут, что Украина использует оружие собственного производства для ударов по РФ, "которые Киев никогда не признает".

Главнокомандующий заявил, что ему не нужно чье-то разрешение, чтобы делать что-то на вражеской территории для того, чтобы спасти свой народ.

"Это наша проблема, и именно нам решать, как убить этого врага. Убивать на его территории можно и нужно во время войны. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько нужно", – заявил он.

Залужный и президент Зеленский неоднократно сообщали, что контрнаступление развивается по плану, инициатива в руках Украины.

ВСУ продолжают наступательную операцию на Бердянск и Мелитополь, за прошлую неделю было уволено 10 кв. км к югу.

Читайте также: В 2019 году Залужного задержал Интерпол, Кремль внес его в список "военных преступников"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.