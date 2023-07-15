Генштаб: Силы обороны отбили атаки под Бахмутом, наступают на Мелитополь, Бердянск – карта

Силы обороны за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 15 июля.

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Как отмечается, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения.

На Купянском направлении украинские войска стойко держат оборону.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

Ракетные войска и артиллерии поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях.

Разведки Эстонии сообщила, что в Бахмуте ВСУ сковали элитные десантные части РФ, резервы оккупантов заканчиваются.

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