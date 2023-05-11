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Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 610 оккупантов, четыре танка и 12 ББМ

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 08:19
Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 610 оккупантов, четыре танка и 12 ББМ - Фото
Затримані окупанти Фото: 35-а окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Вооруженные Силы Украины уничтожили 610 российских окупантов, четыре танка, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

- личного состава – 196920 (+610),

- танков – 3740 (+4),

- боевых бронированных машин – 7287 (+12),

- артиллерийских систем – 3053 (+14),

- РСЗО – 557 (+2),

- средств ПВО – 310 (+2),

- самолетов – 308,

— вертолетов — 294,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3),

- крылатых ракет – 970,

— кораблей/катеров — 18,

- автомобильной техники и автоцистерн – 5984 (+10),

- специальной техники – 391 (+2).

  • Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены 39 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Вадим Ребрина
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