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Враг продолжает давить на востоке. Украинские защитники отбили 39 атак – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 07:18
Враг продолжает давить на востоке. Украинские защитники отбили 39 атак – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены 39 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Согласно сводке, враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском (в районе Серебрянского лесничества), Бахмутском (в городе Бахмут), Авдеевском (в районе Авдеевки) направлениях. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.

В Генштабе также сообщили, что за последние три дня российская оккупационная администрация "эвакуировала" около 300 местных жителей, в частности, детей, с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск.

  • 10 мая в "Азове" сообщили, что в результате наступательных действий Сил обороны под Бахмутом, освобождена часть украинской территории, разгромлены отряды оккупантов, есть пленные.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Бахмут стянули террористов группы Вагнера со всех направлений фронта, но Вооруженные Силы Украины не потеряли ни одной позиции за сутки.
Вадим Ребрина
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