В Бахмут стянули всех боевиков Вагнера, но ВСУ не потеряли ни одной позиции за сутки — МО

В Бахмут стянули террористов группы Вагнера со всех направлений фронта, но Вооруженные Силы Украины не потеряли ни одной позиции за сутки. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, на Донбассе россияне наступают на пяти направлениях одновременно — под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, Кременной и Угледаром, бои продолжаются.

Она отметила, что наибольшие усилия противника сосредоточены в районе Бахмута, куда стянули террористов Вагнера с других направлений, где они выполняли боевые задачи.

На этих направлениях их заменили регулярными войсками РФ.

Маляр заявила, что Силы обороны удерживают Бахмут и окраины города — ни одной позиции в городе за сутки не потеряно.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об успешной контратаке Сил обороны в районе Бахмута, которая заставила россиян отступить.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

Дмитро Гриниченко

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