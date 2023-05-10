В Бахмут стянули всех боевиков Вагнера, но ВСУ не потеряли ни одной позиции за сутки — МО
В Бахмут стянули террористов группы Вагнера со всех направлений фронта, но Вооруженные Силы Украины не потеряли ни одной позиции за сутки. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
По ее словам, на Донбассе россияне наступают на пяти направлениях одновременно — под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, Кременной и Угледаром, бои продолжаются.
Она отметила, что наибольшие усилия противника сосредоточены в районе Бахмута, куда стянули террористов Вагнера с других направлений, где они выполняли боевые задачи.
На этих направлениях их заменили регулярными войсками РФ.
Маляр заявила, что Силы обороны удерживают Бахмут и окраины города — ни одной позиции в городе за сутки не потеряно.
Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об успешной контратаке Сил обороны в районе Бахмута, которая заставила россиян отступить.
10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их
Комментарии