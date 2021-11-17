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Верховная Рада | Повестка дня Рады: алименты, противодействие антисемитизму, соцзащита медиков

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 10:33
Повестка дня Рады: алименты, противодействие антисемитизму, соцзащита медиков - Фото
Заседание согласительного совета Верховной Рады (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Сегодня, 17 ноября, Верховная Рада планирует рассмотреть поправки в закон о Бюро экономической безопасности, увеличение алиментов, социальную защиту пострадавших от коронавируса и ряд других законопроектов. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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На очередном пленарном заседании Рады депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты:

- №5123-1, об установлении ответственности за реализацию лекарственных средств малолетним;

- № 3959-1, поправки в закон о деятельности Бюро экономической безопасности;

- №3881, об увеличении минимального размера алиментов;

- №5600, поправки в Налоговый кодекс и другие законы для соблюдения баланса поступлений в бюджет.

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В первом чтении предполагается рассмотреть законопроекты: 

- №6192 и 6192-1, об урегулировании вопросов социальной защиты пострадавших от коронавируса сотрудников учреждений здравоохранения;

- №5736, о предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию;

- №3663, поправки в закон об обязательном государственном социальном страховании;

- №5110, о противодействии антисемитизму.

В повестке также вопросы ратификации международных соглашений и проекты постановлений. 

Сергей Бережной
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верховная рада алименты медицинские работники законопроекты социальная защита повестка повестка дня Бюро экономической безопасности
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