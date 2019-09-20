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Повестка Рады на сегодня: бюджет и восемь законопроектов

Повестка Рады на сегодня: бюджет и восемь законопроектов - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 09:23

Нардепы будут голосовать за введение "Плана обороны Украины"

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении восемь законов и проголосовать в первом чтении проект бюджета. Повестка дня заседания парламента опубликована на сайте Рады.

Бюджет рассмотрят в начале заседания, его представит парламенту Оксана Маркарова.

Затем Рада проголосует о внесении в повестку сессии шести законопроектов:

- 2116, о Государственном бюро расследований - изменяет правовой статус ГБР, организационную и территориальную структуру бюро, численность его аппарата, основания для привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Предлагается отменить конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей.

- 1224, о применении ВСУ и специальной службой транспорта боевой техники в особый период;

- 1225, о материальной ответственности военнослужащих;

- 1227, изменения в закон о воинской обязанности и военной службе;

- 1231, о верификации и мониторинге государственных выплат;

- 1230, о защите прав интеллектуальной собственности при пересечении товарами границы.

Во втором чтении на голосование будут поставлены восемь законопроектов:

- 1085-1, о защите прав потребителей финансовых услуг;

- 1053-1, о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- 1073, о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

- 1065, о правовой защите географических наименований;

- 1068, о стандартизации;

- 1058, о возвращении части затрат иностранным компаниям при съемке фильма в Украине;

- 1011, об обороне Украины - закрепляет законодательно разработку "Плана обороны Украины", который скоординирует подготовку перехода с мирного на военное положение;

- 1059, о стимулировании инвестиционной деятельности.

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