Повестка Рады на сегодня: бюджет и восемь законопроектов

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении восемь законов и проголосовать в первом чтении проект бюджета. Повестка дня заседания парламента опубликована на сайте Рады.
Бюджет рассмотрят в начале заседания, его представит парламенту Оксана Маркарова.
Затем Рада проголосует о внесении в повестку сессии шести законопроектов:
- 2116, о Государственном бюро расследований - изменяет правовой статус ГБР, организационную и территориальную структуру бюро, численность его аппарата, основания для привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Предлагается отменить конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей.
- 1224, о применении ВСУ и специальной службой транспорта боевой техники в особый период;
- 1225, о материальной ответственности военнослужащих;
- 1227, изменения в закон о воинской обязанности и военной службе;
- 1231, о верификации и мониторинге государственных выплат;
- 1230, о защите прав интеллектуальной собственности при пересечении товарами границы.
Во втором чтении на голосование будут поставлены восемь законопроектов:
- 1085-1, о защите прав потребителей финансовых услуг;
- 1053-1, о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг;
- 1073, о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;
- 1065, о правовой защите географических наименований;
- 1068, о стандартизации;
- 1058, о возвращении части затрат иностранным компаниям при съемке фильма в Украине;
- 1011, об обороне Украины - закрепляет законодательно разработку "Плана обороны Украины", который скоординирует подготовку перехода с мирного на военное положение;
- 1059, о стимулировании инвестиционной деятельности.
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