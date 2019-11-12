Повестка Верховной Рады на сегодня: 16 законопроектов

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит 11 законопроектов в первом чтении и пять во втором. Повестка дня пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

В начале заседания парламент рассмотрит назначение Виталия Шапрана в совет Нацбанка.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

- 2189, об упрощении формирования территорий громад;

- 2260, о введении единых подходов в сфере госслужбы и электронных формах коммуникации граждан с государством;

- 2299, об усовершенствовании высшего образования;

- 2233 и альтернативные, о рынке электроэнергии;

- 2047 и альтернативные, о ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости, этот законопроект вызвал скандал в фракции Слуга народа в ходе его рассмотрения в комитете;

- 2172, об уменьшении давления на бизнес;

- 2131, о процедуре банкротства;

- 2164, о специальных досудебных расследованиях;

- 1148, об обеспечении прав работников на личную и семейную жизнь;

- 2042, о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта и электроэнергетики;

- 2051, об уменьшении количества пластиковых пакетов.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроекты:

- 1041 и 1064, о среднесрочном планировании развития и содержания автодорог;

- 1152-1, об ответственности за фальсификацию лекарств;

- 2161, об оперативно-розыскной деятельности Госпогранслужбы;

- 0953, о гармонизации законодательства о рекламе с правом ЕС.

Также Рада рассмотрит прекращение полномочий нардепа от Евросолидарности Ирины Луценко.

Вчера президент Владимир Зеленский предложил реформировать разведсообщество Украины.

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