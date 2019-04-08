Повлияет ли погода на явку во втором туре: ответ Центра Разумкова

Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Погода существенно не повлияет на явку избирателей во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции замдиректора социологической службы Центра имени Разумкова Михаил Мищенко, передает корреспондент LIGA.net.

Мищенко отметил, что с 1998 года явка снижалась. Тогда, по его словам, явка составила 71%, в 2002 - 69%, всплеск активности был в 2004 году, когда на выборы пошли 77% украинцев.

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"Погода была плохой, но был очень высокий интерес к выборам. Наверное, интерес к выборам влияет на явку больше, чем погода. Учитывая, что погода во втором туре не сильно будет отличаться от погоды во первом туре, этот фактор существенно не повлияет", - сказал он.

В свою очередь директор Фонда Деминициативы Ирина Бекешкина предположила, что во втором туре явка будет ниже: "Потому что для многих избирателей неприемлем ни один ни другой кандидат".

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Вчера, 7 апреля, ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов: шоумен Владимир Зеленский (30,24%), действующий глава государства Петро Порошенко (15,95%). Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов и потому был объявлен второй тур, который состоится 21 апреля.

Украинцы могут изменить место голосования, подав заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей можно до 15 апреля включительно.