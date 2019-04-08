Второй тур. Социолог объяснила, кто "проголосует за меньшее зло"

Ирина Бекешкина Фото: LIGA.net

Во втором туре те, кто не голосовал за кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, "проголосуют за меньшее зло". Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, передает корреспондент LIGA.net.

Бекешкина отметила, что фонд Деминициативы не будет проводить опрос между турами. Социолог напомнила, что когда моделировали поведение избирателей во втором туре в ходе предыдущих опросов, результаты совпадали с голосованием в первом туре.

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На первом месте с большим отрывом был Зеленский, на втором - Порошенко.

"Во втором туре многие из тех, кто за них не проголосовал, будут голосовать по принципу меньшего зла, против кого-то. Голосовать против Зеленского, чтобы он не стал президентом, даже если не нравится Порошенко. И наоборот, голосовать за Зеленского, чтобы отстранить Порошенко от президентства", - сказала она.

Второй тур состоится 21 апреля 2019 года.

7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов: шоумен Владимир Зеленский (30,24%), действующий глава государства Петро Порошенко (15,95%).

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