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Повреждение газопровода Balticconnector. Финляндия начала подозревать Китай – FT

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 08:40
Повреждение газопровода Balticconnector. Финляндия начала подозревать Китай – FT - Фото
NewNew Polar Bear (Фото: Википедия)

Национальное бюро расследований Финляндии изучает роль китайского контейнеровоза NewNew Polar Bear, который оказался рядом с газопроводом Balticconnector в момент его повреждения. Об этом сообщает Financial Times.

Передвижение зарегистрированного в китайском Гонконге судна совпадает с временем и местом повреждения газопровода, говорят следователи.

В то же время, российское судно "Севморпуть", эксплуатируемое компанией "Атомфлот", также находилось в этом районе во время повреждения Balticconnector.

Эстонские следователи заявили, что изучают роль обоих кораблей, однако Финляндия сосредоточена именно на китайском контейнеровозе. Неизвестно, чем обусловлено такое внимание.

Официальные лица обеих стран говорят, что повреждение трубопровода и кабеля, которое произошло две недели назад в Финском заливе, было спровоцировано искусственно, но еще не установили, было ли оно умышленным или случайным.

Позже Швеция подтвердила, что отдельный подводный кабель передачи данных, соединяющий ее с Эстонией, также был поврежден примерно в то же время.

"Мы будем сотрудничать с китайскими властями, чтобы установить роль упомянутого судна", – сказал старший детектив Ристо Лохи, возглавляющий расследование в Финляндии. Он добавил, что у полиции есть офицер связи в Китае, который может заниматься этим вопросом на месте.

Полиция Финляндии заявила, что во время осмотра места происшествия нашла "чрезвычайно тяжелый предмет" и теперь будет пытаться его поднять.

Balticconnector – это трубопровод, соединивший с 2019 года газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.
  • В воскресенье, 8 октября, из-за внештатной ситуации остановились поставки газа через Balticconnector, подводный газопровод между Финляндией и Эстонией.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана намеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

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Милана Головань
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КитайФинляндияшвециягазопроводBalticconnector

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