Пошкодження газопроводу Balticconnector. Фінляндія почала підозрювати Китай – FT
Національне бюро розслідувань Фінляндії наразі вивчає роль китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear, що опинився поруч із газопроводом Balticconnector в момент його пошкодження. Про це повідомляє Financial Times.
Пересування зареєстрованого у китайському Гонконзі судна збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу, кажуть розслідувачі.
Водночас російське судно "Севморпуть", що експлуатується компанією "Атомфлот", також перебувало в цьому районі в момент пошкодження Balticconnector.
Естонські слідчі заявили, що вивчають роль обох кораблів, проте у Фінляндії зосереджені саме на китайському контейнеровозі. Чим зумовлена така увага невідомо.
Офіційні особи обох країн кажуть, що пошкодження трубопроводу і кабелю, що сталося два тижні тому у Фінській затоці, було спровоковане штучно, але ще не встановили, чи було воно навмисним або випадковим.
Пізніше Швеція підтвердила, що окремий підводний кабель передання даних, що з'єднує її з Естонією, також був пошкоджений приблизно в той самий час.
"Ми будемо співпрацювати з китайською владою, щоб встановити роль згаданого судна", – сказав старший детектив Рісто Лохі, який очолює розслідування у Фінляндії. Він додав, що поліція має офіцера зв'язку в Китаї, який може займатися цим питанням на місці.
Поліція Фінляндії заявила, що під час огляду місця події знайшла "надзвичайно важкий предмет" і тепер намагатимуться його підняти.
- У неділю, 8 жовтня, через позаштатну ситуацію зупинилося постачання газу через Balticconnector, підводний газопровід між Фінляндією й Естонією.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.
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