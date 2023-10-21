Пошкодження газопроводу Balticconnector. Фінляндія почала підозрювати Китай – FT

Національне бюро розслідувань Фінляндії наразі вивчає роль китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear, що опинився поруч із газопроводом Balticconnector в момент його пошкодження. Про це повідомляє Financial Times.

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Пересування зареєстрованого у китайському Гонконзі судна збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу, кажуть розслідувачі.

Водночас російське судно "Севморпуть", що експлуатується компанією "Атомфлот", також перебувало в цьому районі в момент пошкодження Balticconnector.

Естонські слідчі заявили, що вивчають роль обох кораблів, проте у Фінляндії зосереджені саме на китайському контейнеровозі. Чим зумовлена така увага невідомо.

Офіційні особи обох країн кажуть, що пошкодження трубопроводу і кабелю, що сталося два тижні тому у Фінській затоці, було спровоковане штучно, але ще не встановили, чи було воно навмисним або випадковим.

Пізніше Швеція підтвердила, що окремий підводний кабель передання даних, що з'єднує її з Естонією, також був пошкоджений приблизно в той самий час.

"Ми будемо співпрацювати з китайською владою, щоб встановити роль згаданого судна", – сказав старший детектив Рісто Лохі, який очолює розслідування у Фінляндії. Він додав, що поліція має офіцера зв'язку в Китаї, який може займатися цим питанням на місці.

Поліція Фінляндії заявила, що під час огляду місця події знайшла "надзвичайно важкий предмет" і тепер намагатимуться його підняти.

Balticconnector – це трубопровід, – це трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки у Балтійському морі.

У неділю, 8 жовтня, через позаштатну ситуацію зупинилося постачання газу через Balticconnector, підводний газопровід між Фінляндією й Естонією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.

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