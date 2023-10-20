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Президент Латвії: Якщо РФ причетна до поломки Balticconnector, закриємо Балтійське море

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20.10.2023, 13:25
Президент Латвії: Якщо РФ причетна до поломки Balticconnector, закриємо Балтійське море - Фото
Едгарс Рінкевичс (Фото: ЕРА)

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що Балтійське море слід закрити для судноплавства, якщо за висновками розслідування виявиться, що Росія причетна до аварії на фінсько-естонському газопроводі Balticconnector. Його цитує LSM.

За його словами, після епізоду країни НАТО вирішили посилити патрулювання моря.

"Якщо бачимо такого роду інциденти, по-моєму, НАТО варто було б реально просто закрити судноплавство в Балтійському морі. Це можна зробити. Судна можна зупинити", – заявив Рінкевичс.

Водночас він додав, що можливе закриття Балтійського моря для суден – "це питання цілої низки морських прав".

Відповідаючи на запитання, якою має бути відповідь НАТО на пошкодження газопроводу, латвійський президент зазначив, що "треба спочатку дочекатися результатів розслідування".

"Але якщо буде чітко доведено, що це Росія, має бути обговорення того, що для захисту нашої критичної інфраструктури треба говорити, що ми можемо закрити Балтійське море", – резюмував президент Латвії.

Balticconnector – це трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки у Балтійському морі.
  • У неділю, 8 жовтня, через позаштатну ситуацію зупинилося постачання газу через Balticconnector, підводний газопровід між Фінляндією й Естонією.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.

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Мілана Головань
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газопровідлатвіяЕдгарс РінкевичсBalticconnector

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