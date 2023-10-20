Президент Латвии: Если РФ причастна к поломке Balticconnector, закроем Балтийское море

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявил, что Балтийское море следует закрыть для судоходства, если по выводам расследования окажется, что Россия причастна к аварии на финско-эстонском газопроводе Balticconnector. Его цитирует LSM.

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По его словам, после эпизода страны НАТО решили усилить патрулирование моря.

"Если видим такого рода инциденты, по-моему, НАТО стоило бы реально просто закрыть судоходство в Балтийском море. Это можно сделать. Суда можно остановить", – заявил Ринкевичс.

В то же время он добавил, что возможное закрытие Балтийского моря для судов – "это вопрос целого ряда морских прав".

Отвечая на вопрос, каким должен быть ответ НАТО на повреждение газопровода, латвийский президент отметил, что "надо сначала дождаться результатов расследования".

"Но если будет ясно доказано, что это Россия, должно быть обсуждение того, что для защиты нашей критической инфраструктуры нужно говорить, что мы можем закрыть Балтийское море", – резюмировал президент Латвии.

Balticconnector – это трубопровод, – это трубопровод, соединивший с 2019 года газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.

В воскресенье, 8 октября, из-за внештатной ситуации остановились поставки газа через Balticconnector, подводный газопровод между Финляндией и Эстонией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана намеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

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