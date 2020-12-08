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Появилась реакция России на резолюцию ООН по Крыму. Не обошлось без Гитлера и нацистов

08.12.2020, 11:04
Появилась реакция России на резолюцию ООН по Крыму. Не обошлось без Гитлера и нацистов - Фото
Дмитрий Полянский (Фото – Justin Lane, EPA)

"Абсурдной и лживой" назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о проблеме милитаризации Россией оккупированного Крыма первый заместитель постпреда РФ  в ООН Дмитрий Полянский. Выступление Полянского опубликовано пресс-службой представительства РФ при ООН. 

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Представитель страны-агрессора считает, что принятие резолюции не повлияет на "позицию крымчан" и принадлежность полуострова.

Он сообщил, что его слова якобы не являются преувеличением или российской пропагандой – и тут же рассказал об "украинском майданном безумии", которое "не хочет успокоиться, как выпущенный из бутылки западными кураторами джин". Полянский призвал членов ООН "подумать о простых украинцах", которым "крикливое и весьма активное майданное меньшинство навязывает абсолютно разрушительный для страны экономический, социальный и политический курс".

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В качестве примера "болезни после заражения майдановирусом" Полянский привел выступление постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы на заседании по случаю победы во Второй мировой войне.

Кислица сообщил ГА ООН, что Украина принадлежит региону, где война была развязана, назвал поляков и украинцев первыми жертвами плана, по которому СССР и Германия разделили Польшу, и упомянул тысячи украинцев, погибших во время оккупации советскими войсками части Польши, во время отступления СССР в 1941 году и немецкой оккупации и во время отступления войск Германии в 1944-м.

Представитель России назвал выступление Кислицы "извращенной трактовкой генезиса и хода Второй мировой войны", заявил, что оно "вызвало глубокий шок не только в России, но и в Украине и всех республиках бывшего СССР", и что Кислица якобы поставил советских солдат, которые вместе с союзниками "сломали хребет Гитлеру", "на одну доску с нацистами".

  • Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.
  • Вчера, 7 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила действия России в Крыму и назвала оккупацию полуострова незаконной.
Денис Юдин
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Сергей Кислица Дмитрий Полянский Крым резолюция ООН

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