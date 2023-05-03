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Появилось видео атаки дронов на российскую нефтебазу в районе Тамани

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 15:22
Появилось видео атаки дронов на российскую нефтебазу в районе Тамани - Фото
Скриншот с видео

Российский пропагандистский Telegram-канал Baza опубликовал видео атаки дронов на нефтебазу в районе Тамани Краснодарского края России.

  • Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе. Местные паблики писали, что причиной взрыва и пожара стала атака беспилотника.
  • Сегодня в Кремле заявили, что администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками. 
Вадим Ребрина
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Россия БПЛА нефтебаза Тамань
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