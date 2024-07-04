Появился фейк о разной продолжительности отключений в зависимости от "зон" – Укрэнерго

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Telegram разгоняют о якобы "зональных" отключениях света – с разными длительностями отсутствия электроэнергии в зависимости от "зоны" того или иного города. Эта информация является фейком, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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"Осторожно, новая ложь и фейк. На этот раз – вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света, якобы разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений", – написала компания.

Укрэнерго отметило, что это – очередная информационно-психологическая спецоперация и вымышленные данные не имеют под собой никаких оснований, кроме попыток получить новых подписчиков в анонимные Telegram-каналы.

Компания призвала использовать информацию об отключениях исключительно из официальных источников: страницы Укрэнерго, Министерства энергетики и соответствующего облэнерго.

Фото: Укрэнерго

Россия в течение весны и начала лета 2024 года уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

3 июля член наблюдательного совета Укрэнерго заявил: улучшение ситуации в энергосистеме и смягчение графиков отключения электричества в Украине вероятны в конце июля.

4 июля Украина импортирует рекордные 35 212 МВт-ч электроэнергии.

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