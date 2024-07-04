Появился фейк о разной продолжительности отключений в зависимости от "зон" – Укрэнерго
Иллюстративное фото: Depositphotos

В Telegram разгоняют о якобы "зональных" отключениях света – с разными длительностями отсутствия электроэнергии в зависимости от "зоны" того или иного города. Эта информация является фейком, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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"Осторожно, новая ложь и фейк. На этот раз – вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света, якобы разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений", – написала компания.

Укрэнерго отметило, что это – очередная информационно-психологическая спецоперация и вымышленные данные не имеют под собой никаких оснований, кроме попыток получить новых подписчиков в анонимные Telegram-каналы.

Компания призвала использовать информацию об отключениях исключительно из официальных источников: страницы Укрэнерго, Министерства энергетики и соответствующего облэнерго.

Фото: Укрэнерго
Фото: Укрэнерго

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