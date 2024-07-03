Зеленский анонсировал программы, которые должны помочь украинцам во время энергодефицита

Под создание нового децентрализованного поколения будет финансовый ресурс, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые программы, которые должны помочь людям во время дефицита электроэнергии и относительно стабилизации мобильной связи.

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Президент провел совещания с чиновниками, на которых был премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и министр финансов Сергей Марченко.

По словам Зеленского, уже есть "четкие детали" новых решений для украинцев – будут новые программы, которые помогут людям во время дефицитов электричества и стабилизации мобильной связи.

"Сейчас требуется максимум возможностей обеспечить генерацию – создание нового децентрализованного поколения, и под это будет финансовый ресурс", – отметил глава государства.

В ближайшее время чиновники предоставят всю конкретику по этому поводу, подытожил президент.

20 июня Ставка верховного главнокомандующего поручила Кабмину разработать условия, которые упростят для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов.

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