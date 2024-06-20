Кабмину поручили упростить украинцам установку солнечных панелей и батарей – Зеленский

В новые условия должны войти налоговые и таможенные льготы, а также специальные кредитные программы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Ставка верховного главнокомандующего поручила Кабинету министров разработать условия, которые упростят украинцам установку солнечных панелей и аккумуляторов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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На Ставке, посвященной энергетической безопасности, докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, глава Нафтогаза Алексей Чернышов и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами", – написал президент.

Впоследствии президент озвучил детали идеи: "Чтобы это был по легкости аналог программы [Доступный кредит] «5-7-9», но процент – ноль годовых в гривне для граждан".

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Зеленский ожидает от Кабмина стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на государственном уровне, а также отметил, что общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

По его словам, солнечные панели, смарт-счетчики и установки сбережения энергии "как можно быстрее" должны появиться в каждой школе и больнице – областным военным администрациям поручили контролировать это на местном уровне.

"Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту из инженерных сооружений, систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", – подытожил президент.

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Россия весной уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

Госинспекция по энергетическому надзору заявляет, что в ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной, но смягчение графиков отключений в Украине ожидается в августе.

В ДТЭК заявили, что зимой при худшем сценарии света и тепла не будет до 20 часов.

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