Уряду доручили спростити українцям встановлення сонячних панелей та акумуляторів – Зеленський

До нових умов мають увійти податкові та митні пільги, а також спеціальні кредитні програми

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Ставка верховного головнокомандувача доручила Кабінету міністрів розробити умови, які спростять для українців встановлення сонячних панелей та акумуляторів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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На Ставці, присвяченій енергетичній безпеці, доповідали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова Нафтогазу Олексій Чернишов та командувача Повітряних сил Микола Олещук.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", – написав президент.

Згодом президент озвучив деталі ідеї: "Щоб це був за легкістю аналог програми [Доступний кредит] «5-7-9», але відсоток – нуль річних у гривні для громадян".

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Зеленський очікує від Кабміну стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на державному рівні, а також зазначив, що громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

За його словами, сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії "якнайшвидше" мають з'явитися у кожній школі та лікарні – обласним військовим адміністраціям доручили контролювати це на місцевому рівні.

"Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", – підсумував президент.

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Росія за весну знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

Держінспекція з енергетичного нагляду заявляє, що найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною, але пом'якшення графіків знеструмлень в Україні очікується у серпні.

У ДТЕК заявили, що взимку за найгіршого сценарію світла та тепла не буде до 20 годин.

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