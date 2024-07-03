Зеленський анонсував програми, які мають допомогти українцям під час дефіциту енергетики

Під створення нової децентралізованої генерації буде фінансовий ресурс, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові програми, котрі мають допомогти людям під час дефіцитів електроенергії та щодо стабілізації мобільного звʼязку.

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Президент провів наради з урядовцями, на яких був прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, віцепрем'єр Михайло Федоров та міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Зеленського, уже є "чіткі деталі" нових рішень для українців – будуть нові програми, котрі допоможуть людям під час дефіцитів електрики та стосовно стабілізації мобільного зв'язку.

"Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс", – зауважив голова держави.

Найближчим часом урядовці нададуть всю конкретику щодо цього, підсумував президент.

20 червня Ставка верховного головнокомандувача доручила Кабміну розробити умови, які спростять для українців встановлення сонячних панелей та акумуляторів.

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