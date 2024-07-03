Зеленський анонсував програми, які мають допомогти українцям під час дефіциту енергетики
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові програми, котрі мають допомогти людям під час дефіцитів електроенергії та щодо стабілізації мобільного звʼязку.

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Президент провів наради з урядовцями, на яких був прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, віцепрем'єр Михайло Федоров та міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Зеленського, уже є "чіткі деталі" нових рішень для українців – будуть нові програми, котрі допоможуть людям під час дефіцитів електрики та стосовно стабілізації мобільного зв'язку.

"Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс", – зауважив голова держави.

 Найближчим часом урядовці нададуть всю конкретику щодо цього, підсумував президент.

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