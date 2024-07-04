У Telegram розганяють фейк про різну тривалість відключень світла залежно від "зон" – Укренерго
У Telegram розганяють про нібито "зональні" відключення світла – з різними тривалостями відсутності електроенергії залежно від "зони" того чи іншого міста. Ця інформація є фейком, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
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"Обережно, нова брехня і фейк. Цього разу – вигадані твердження про "зональні" відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень", – написала компанія.
Укренерго зазначило, що це – чергова інформаційно-психологічна спецоперація і вигадані дані не мають під собою жодних підстав, окрім як спроби отримати нових підписників до анонімних Telegram-каналів.
Компанія закликала послуговуватися інформацією щодо відключень винятково з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міністерства енергетики та відповідного обленерго.
- Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.
- 3 липня член наглядової ради Укренерго заявив: поліпшення ситуації в енергосистемі та помʼякшення графіків відключення електрики в Україні ймовірні наприкінці липня.
- 4 липня Україна імпортує рекордні 35 212 МВт-год електроенергії.
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