У Telegram розганяють фейк про різну тривалість відключень світла залежно від "зон" – Укренерго
Ілюстративне фото: Depositphotos

У Telegram розганяють про нібито "зональні" відключення світла – з різними тривалостями відсутності електроенергії залежно від "зони" того чи іншого міста. Ця інформація є фейком, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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"Обережно, нова брехня і фейк. Цього разу – вигадані твердження про "зональні" відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень", – написала компанія.

Укренерго зазначило, що це – чергова інформаційно-психологічна спецоперація і вигадані дані не мають під собою жодних підстав, окрім як спроби отримати нових підписників до анонімних Telegram-каналів.

Компанія закликала послуговуватися інформацією щодо відключень винятково з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міністерства енергетики та відповідного обленерго.

Фото: Укренерго
Фото: Укренерго

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