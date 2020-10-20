Позитивные ожидания от выборов растут, но украинцы все равно ждут фальсификаций – опрос

По данным опроса, большинство избирателей никогда не сталкивались лично с подкупом, но уверены, что итоги выборов будут сфальсифицированы

Примерно половина жителей Украины считают, что на местных выборах будут фальсификации, хоть и незначительные. При этом, треть респондентов ожидают, что результаты выборов положительно повлияют на ситуацию в их городе или селе, свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Результаты опроса зафиксировали, что положительные ожидания украинцев от результатов местных выборов по сравнению с началом сентября выросли. На сегодняшний день 34% опрошенных ждут от выборов чего-то хорошего, 52% считают, что ничего не изменится и еще 6% думают, что ситуация напротив ухудшится.

При этом, только 16% респондентов верят, что выборы пройдут без фальсификаций. Почти половина (48%) украинцев заявили, что будут иметь место незначительные фальсификации, а 28% – что значительные.

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По поводу подкупа избирателей, большинство опрошенных (81%) сказали, что никогда не сталкивались с таким лично, 11% слышали об фактах подкупа от близких и знакомых и только 6% заявили, что их пытались подкупить во время проведения избирательной кампании в этом году.

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Опрос проводился 16-19 октября среди 5000 украинцев по всей территории страны, кроме временно оккупированных территорий при помощи телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.

По итогам опроса Рейтинг в сентябре, на выборы собираются идти чуть больше половины украинцев (56%), а еще 20% колеблются.

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Дарья Мостовая

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